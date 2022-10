Rafael Puente Jr. presentó un proyecto a la directiva del Club Pumas , y parece que los convenció, pues sería en cuestión de horas cuando sea anunciado de forma oficial.

Ante la negativa de Jaime Lozano por hacer cambios en su cuerpo técnico, a iniciativa de Miguel Mejía Barón, presidente deportivo del equipo, Rafa Puente Jr. tomó ventaja y parece que convenció a los altos mandos del conjunto universitario.

Rafael Puente del Río será el elegido, pero esto no ha sido bien recibido por la prensa deportiva que está alrededor del cuadro felino.

Sobretodo porque el hijo del famoso Guama Rafa Puente, ex portero del Club Atlante, Club América y la Selección Mexicana, se ha enfrentado en varias ocasiones a la prensa y ha quedado mal parado. Ahí ya va perdiendo 1-0.

El nuevo técnico del Club Pumas, menospreció a la prensa

Rafael Puente Junior, quien se apunta para ser el nuevo director técnico del Club Pumas, ha tenido varios enfrentamientos con la prensa deportiva y uno es el más recordado.

En el torneo de Clausura 2020, Rafael Puente Junior recibió la oportunidad de dirigir al Atlas FC. Equipo en el que no le fue nada bien.

Cuando estaba en las vísperas de jugar contra el Club América, Puente dio conferencia de prensa y ahí un reportero le preguntó:

- ¿Estás presionado ahora que vas a enfrentar al Club América? A lo que el técnico contestó:

“La verdad es que el tema de la presión… Mira, me dedico a esto porque me apasiona, es un sueño. El día que me sienta presionado me dedico a lo que ustedes se dedican, que conozco, que he ejercido, que respeto mucho y que te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo”, aseguró.

Y remató de la siguiente forma: “Si me siento presionado me dedico a eso y hago una larga carrera, sin riesgo”. Rafa Puente perdió ese partido y a las pocas semanas fue despedido y no ha vuelto ni a los medios de comunicación.

¿Quién es Rafael Puente Jr.?

Rafael Puente del Río, hijo del exfutbolista Rafael Puente , intentó ser futbolista, actor y comentarista.

Como director técnico tuvo sus mayores logros en la desaparecida Liga de Ascenso, logrando subir de categoría al desaparecido equipo de los Lobos BUAP.

Después se fue al Querétaro FC donde tuvo poco éxito y tuvo una última oportunidad en el Atlas FC , donde también fracasó.

Su último trabajo en la Liga MX fue como auxiliar técnico de Ricardo Ferretti en los Bravos del FC Juárez.

