El puesto del técnico de Club Pumas, Andrés Lillini está en duda después del fracaso del Apertura 2022, es por eso que varios nombres han sonado para sustituirlo.

De acuerdo con la columna del Francotirador, se hablaba de que Rafael Puente Jr. sería uno de los posibles candidatos, pues se le ve muy seguido en los entrenamientos y partidos de Club Pumas.

No obstante, todo eso ha quedado solo en rumores pues hasta el momento no hay nada confirmado.Y es que, primero Lillini tiene que negociar su permanencia o salida del equipo.

Sin embargo, el técnico no tiene un representante oficial por lo que él y uno de sus amigos son los que tienen que llevar todo el proceso de papeleo.

Andrés Lillini y su continuidad en Club Pumas

Andrés Lillini visitó la cantera de Club Pumas este lunes y due cuestionado por la prensa sobre varios aspectos y en especial, su continuidad en el cuadro felino.

En ese sentido, el técnico aseguró que nada estaba escrito y la siguiente semana se iba a reunir con la directiva para afinar detalles.

“Nadie me dijo nada. No, nada. Tengo contrato un año más. Pensaría que sí tengo una reunión con la directiva en esta semana, es lo que me dijeron”, enfatizó.

Andrés Lillini descarta llegar al Atlas FC

Después de eso, Andrés Lillini aseguró que por el momento su acercamiento a Atlas FC son simples rumores.

En ese sentido, el estratega mencionó que sigue concentrado en lo que viene en Club Pumas y si es que su continuidad se da en el cuadro felino con el que no logró calificar a la liguilla de este Apertura 2022.

“Son rumores, agradezco enormemente pero no es el momento para pensar en eso”, dijo.

