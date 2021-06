El inminente fichaje de Miguel Layún con el América ha dividido a la afición azulcrema, pues en un lado están los que lo quieren y en otro los que no.

Y es que varios aficionados no están contentos con el regreso de Miguel Layún al nido de Coapa, pues recuerdan lo que dijo cuando Rayados le ganó la final al América en 2019.

Fue tras la final del Clausura 2019, que Rayados ganó al América en penales, cuando Layún tuvo palabras para los fans azulcremas que lo atacaron.

En entrevista con TUDN, el lateral mexicano señaló que los fans de América no tenían idea de cómo se había dado su regreso a la Liga MX.

Además, aseguró que si a alguien debían reclamar, era a la directiva del club, pues Rayados fue el único equipo que buscó sus servicios.

“Lo triste de la gente de América es que no tienen idea de qué pasó en mi vida. No tienen idea cómo fue mi regreso. Que se quejen con la gente que no me fue a buscar, que no pujó ni siquiera por mí”.

Miguel Layún