Desde que llegó a Rayados de Monterrey a inicios del 2019, Miguel Layún registra dos títulos; uno de Liga MX y otro de Copa.

México.- Es cada vez más frecuente que futbolistas mexicanos terminen jugando en la MLS. Incluso en las últimas horas surgieron rumores en torno a que Miguel Layún, futbolista de Rayados de Monterrey, podría emigrar a dicha Liga.

Los rumores se incrementaron luego de que Miguel Layún fuera visto en Austin, Texas. Es más, algunas páginas de aficionados dieron por hecho que el defensor se integraría al equipo de esa ciudad.

Sin embargo, fue el propio Layún quien a través de Twitter desmintió que vaya a salir de Rayados de Monterrey para llegar al Austin FC, pues su intención es seguir ganando títulos con los regios, mismos que supuestamente van a ser dirigidos por Javier Aguirre.

“Sigo aquí (en Monterrey). Fui unos días con la familia a Austin, pero aún hay algunos trofeos por ganar” Miguel Layún

El mismo @Miguel_layun desmintió que vaya a salir de #Rayados para jugar en Austin FC, la nueva franquicia de expansión de la MLS la próxima temporada... pic.twitter.com/NaAi27UJ0a — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) December 5, 2020

Recientemente, Paul Aguilar abandonó al América y su futuro, según trascendidos, está precisamente en la MLS. Mientras que a inicios de año Javier “Chicharito” Hernández hizo oficial su traspaso al LA Galaxy.

Por otro lado, Carlos Vela lleva dos temporadas siendo la figura absoluta de la MLS, de modo que esta competencia se ha convertido en un destino atractivo para los futbolistas mexicanos de renombre.

Desde que arribó a Rayados de Monterrey en enero del 2019, Miguel Layún registra dos títulos; uno de Liga MX y otro de Copa. Además, con el América de igual modo gano dos cetros ligueros y en Portugal alzó el campeonato doméstico con el Porto.

No obstante, poco a poco ha ido perdiendo protagonismo con La Pandilla, por ende, no sería nada raro verlo fichar con algún equipo de la MLS en un futuro no tan lejano.