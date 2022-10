Inés Sainz se ha convertido en una de las mejores periodistas deportivas con las mejores exclusivas, debido a que a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personajes del medio.

Pero no todo ha salido bien para Inés Sainz, pues cuando tocó turno de entrevistar a Manuel Neuer, estrella del Bayern Múnich, algo inusual sucedió.

En entrevista para el canal de YouTube, Tiki Taka MX, Sainz reveló el amargo momento que pasó con el guardameta teutón de 36 años de edad en una ocasión.

“Venía yo de Thomas Müller, venía de Bastian Schweinsteiger, traía a la corte celestial de los alemanes y ahora venía él (Manuel Neuer). A mí siempre me ha gustado hacer las entrevistas de pie y siempre terminan mis entrevistas bien a todo dar” inició.

“Llego y le digo ‘¿Oye te importa que hagamos la entrevista de pie?’ y me dijo ‘no, de pie no’, entonces mi camarógrafo me iba a acercar una silla y dijo ‘no, yo sentado y tú de pie ’” señaló.

“Dije gracias y me fui, no se la hice. Acababa de ganar el galardón del mejor portero del mundo y dije ‘me vale, este patán no tengo nada que platicar con él ’” sentenció en su relato.

Inés Sainz habla de supuesta homosexualidad de Manuel Neuer

Inés Sainz continuó hablando de Manuel Neuer, portero de la Selección de Alemania para el Mundial de Qatar 2022, y de su desafortunado encuentro.

La periodista de 44 años de edad dijo que la supuesta homosexualidad de Neuer, pudo haber sido el gran problema por cómo se dio su encuentro para realizar una entrevista.

“No tiene nada de malo, lo que pasa es que yo creo que sí trae un tema interno, de que soy o no soy (gay) , estoy casado, pero no, digamos que sí trae una frustración porque a lo mejor no se ha mostrado al mundo como es y eso le causa estrés” culminó.

Manuel Neuer. (MEXSPORT/FIRO SPORTPHOTO.)

Manuel Neuer: Estadísticas de su carrera

Partidos jugados: 687

Goles recibidos: 574

