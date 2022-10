Vanessa Huppenkothen reventó a Andrés Vaca, tras un polémico tweet donde criticaba a Jorge Sánchez y es que la conductora lo dejó sin palabras.

La conversación a través de Twitter subió de todo; y es que inició porque Andrés Vaca respondió a una publicación de Alejandro Orvañanos donde justificaba el mal día que tuvo Jorge Sánchez en el Ajax cuando enfrentaron al Napoli.

Alejandro Orvañanos escribió: “Los mejores laterales del mundo sufren con Kvaratskhelia y con Luis Díaz, ¿por qué Kevin Álvarez y Jorge Sánchez no lo harían? Qué sean más constantes esos enfrentamientos, y será inevitable el crecimiento del futbolista mexicano”.

Sin embargo, Andrés Vaca estuvo en desacuerdo y no dudó en responderle, diciendo que eso era un pensamiento mediocre, pues estaba en el equipo para conpetir, más no para aprender.

“Un poco mediocre este pensamiento, ¿no? “Cómo a otros les pintan la cara, no está mal que a mí también”. Las empresas contratan a gente para que rindan, no para que aprendan. Creo”, escribió Vaca.

Todos llegamos a nuestro trabajo a aprender… cuando llegaste a televisa no eras ni cerca de lo que eres ahora… https://t.co/OH2wMSMP1W — Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) October 12, 2022

Andrés Vaca y las críticas en su contra

Luego del comentario de Andrés Vaca las opiniones encontradas y críticas no se hicieron esperar, entre ellas la de la conductora de ESPN, Vanessa Huppenkothen quien fue muy clara al responderle.

Y es que, le dijo a Vaca que todos estamos en constante aprendizaje, incluso usó de ejemplo que él cuando llegó a Televisa no era lo que es ahora.

“Todos llegamos a nuestro trabajo a aprender… cuando llegaste a televisa no eras ni cerca de lo que eres ahora…”, se lee.

La conversación siguió, pues Andrés Vaca le volvió a responder que Jorge Sánchez no era ningun principiante y por lo tanto no podía ir a un equipo a aprender.

“Con la diferencia que Jorge Sánchez no está debutando hoy: ya salió campeón, ya jugó Juegos Olímpicos y tiene 6 años como profesional. No hay mucha comparación, Vanessa. Si el Ajax pagó 6 millones de euros por él, fue para dar resultados inmediatos. No para que aprendiera”, se lee.

