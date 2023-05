Este martes 9 de mayo murió Antonino La Tota Carbajal, una leyenda del futbol mexicano que también hizo polémicas declaraciones, como cuando cuestionó la vista de Guillermo Ochoa.

Fue hace unos 15 años cuando la Selección Mexicana se preparaba para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Guillermo Ochoa cometió un error en un amistoso contra Corea del Norte.

En una entrevista para ESPN, la Tota Carbajal fue cuestionado sobre la labor de Memo Ochoa, a quien tundió, incluso diciendo que podría haber tenido problemas de vista .

“En los centros le cuesta mucho trabajo salir, y lo constaté, y no lo digo como crítica, pues yo también cometí errores, pero me he puesto a pensar si no está bien de la vista (sic), si se distrae o no sé”, dijo.

Guillermo Ochoa (Robin Alam / Robin Alam)

Tota Carbajal también defendió a Guillermo Ochoa

Dichas declaraciones de la Tota Carbajal sobre Guillermo Ochoa no fueron malintencionadas y prueba de ello es que la leyenda del futbol mexicano también defendió al famoso Paco Memo.

Y es que ante los errores de Memo Ochoa, la afición comenzó a corear el nombre de Oswaldo Sánchez, una actitud de los fans que no le gustó nada a Don Antonio Carbajal.

“No se vale que se trate (así) a un representante de la Selección Nacional. No deben existir colores de clubes”, dijo en esa ocasión.

Guillermo Ochoa se despide de la Tota Carbajal

Al darse a conocer la lamentable noticia de la muerte de la Tota Carbajal, no se hicieron esperar los mensajes de apoyo y condolencias para la familia, incluyendo el de Guillermo Ochoa.

Fue a través de sus redes, donde el portero de la Salernitana compartió una foto de la Tota en blanco y negro, con el emotivo mensaje para familiares y amigos.

“Mi más sentido pésame para su familia y cercanos, nuestras oraciones están con ustedes. QEPD. Leyenda”, escribió el portero mexicano.

