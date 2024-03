El ex jugador, Ricardo Peláez, hizo una brutal revelación sobre Henry Martín, quién se encuentra en negociaciones con el Club América por la renovación de su contrato.

Al parecer, Henry Martín ya le había dado el sí al Club Chivas y Ricardo Peláez reveló algunos detalles de algunas negociaciones que para él fueron ‘intentos fallidos’.

Henry Martín terminará su contrato con el Club América el 30 de junio del 2024 y tanto la MLS como el Club Chivas le han propuesto atractivas ofertas ya que todavía no ha llegado a un acuerdo con el América.

Lo que le pide Henry Martín al América es un contrato por cuatro años y ser uno de los mejores jugadores pagados del equipo azulcrema. Sin embargo, el América no ha cedido ante tales demandas a pesar de que es uno de los mejores delanteros del equipo.

¿Qué dijo Ricardo Peláez Martín sobre Henry Martín?

Ricardo Peláez habló sobre el Club Chivas y de algunos jugadores como Henry Martín y Alan Pulido tras la derrota de Chivas ante el Club América en la Concachampions.

En la mesa de análisis, Ricardo Peláez hizo una brutal revelación hacia estos jugadores y contó acerca de los intentos fallidos de fichajes, como el de Henry Martín.

Peláez dijo que Henry Martín ya le había dado el sí a las Chivas pero no aceptó porque él quería ganar más. Y agregó que el América le ofreció 4 millones de dólares ( 67 millones 270 mil pesos mexicanos) en su peor momento.

“Brandón Vasquez, en las plataformas, que es una referencia, dice 2 millones de dólares, ofrecimos 4, pidieron 6, se llega al precio y nos dicen ya no sale. Henry Martín, el América, en el peor momento de Henry Martín, 4 millones.”

Ricardo Peláez y “su verdad” en algunos temas de #Chivas.

-@alanpulido eres un cobarde y mentiroso.🤥

-El tema de la no llegada de Brandon Vázquez al rebaño.💵💸

¿Le creemos chivahermanos?🤔👀

📹 @futpicante pic.twitter.com/CnN7ioawrA — Los Líderes (@_los_lideres) March 8, 2024

Ricardo Peláez llama mentiroso a Alan Pulido

Ricardo Peláez también se fue sobre Alan Pulido en el mismo análisis sobre el Club Chivas, donde lo llamó un ‘cobarde y mentiroso’ por su venta a la MLS.

Ricardo explicó que ya tenía contemplado a Alan Pulido en el Rebaño Sagrado y que Pulido fue un cobarde cuando salió a decir que no le habían ofrecido más dinero.

“El primer jugador al que yo le di la mano cuando llegué a Chivas, y le dije, contigo vamos hacer esto y esto. Pulido dijo no, yo me voy a ir, me voy a ir y no me voy a quedar...y luego sale cobardemente a declarar que no le ofrecieron más, es una mentira rotunda de Pulido, y lo encaro el día que sea, mentiroso…” expresó Peláez.