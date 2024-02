El Escorpión Dorado subió a su camioneta a Ricardo Peláez, actual comentarista de ESPN, quien recordó su polémico episodio con David Faitelson, en el cual lo llamó “estúpido”.

En cierto momento de la entrevista, el Escorpión Dorado le recordó a Ricardo Peláez aquella ocasión que, en plena mesa de Futbol Picante, programa de ESPN, llamó “estúpido” a David Faitelson.

Recordemos que, en esa ocasión, todo comenzó debido a que Faitelson aseguró que, para volver al Club América en 2017, Miguel Herrera pidió como condicionante la salida de Ricardo Peláez, entonces director deportivo.

Acto seguido y sin mediar otra palabra, Peláez llamó “estúpido” a Faitelson dejando así una de las estampas más virales de la televisión deportiva mexicana.

¿Qué dijo Ricardo Peláez sobre David Faitelson con el Escorpión Dorado?

A varios años de distancia de ese episodio con David Faitelson, Ricardo Peláez habló de lo ocurrido con el Escorpión Dorado en su canal de YouTube.

Lejos de arrepentirse por haber ofendido a un colega como David Faitelson, Ricardo Peláez aseguró que no cambiaría nada de aquella vez; es más, afirmó que “no dijo ninguna mentira”.

“Perdí la cabeza y le dije estúpido a David Faitelson pero realmente no me arrepiento, no dije ninguna mentira... David tiene un personaje, es una gran persona pero me enganché”, comentó Peláez.

Cabe señalar que los propios protagonistas de aquel altercado relevaron semanas después que todo quedó en un apretón de manos en el estacionamiento de ESPN, donde ambos limaron asperezas luego del programa.

¿Ricardo Peláez se fue de TUDN por David Faitelson?

A finales del 2023 se dio uno de los fichajes más impactantes y sorpresivos del periodismo deportivo, pues David Faitelson dejó ESPN para ir a TUDN, a donde juró nunca llegar.

Ahí Ricardo Peláez se reencontró con David Faitelson, incluso se llegó a rumorar que el exjugador se fue de TUDN debido a la mala relación que tenía con el periodista desde sus días en ESPN.

Pero no, Peláez aseguró que dejó TUDN para volver a ESPN porque dicha empresa le ofrecía una mejor calidad de vida.