México.- Eduardo Camavinga habló de los momentos más amargos de su infancia durante su presentación con el Real Madrid.

En la conferencia de prensa que sirvió para presentarle ante los medios, Eduardo Camavinga recordó que tuvo que escapar de la guerra del Congo para sobrevivir y cumplir sus sueños.

Sin embargo, más allá de lamentarse, el jugador de 18 años explicó que esos momentos le hicieron más fuerte junto a su familia, la cual le ha apoyado en todo momento.

“Haber tenido que escapar de la guerra me ha podido ayudar, hacerme más fuerte. Pero sobre todo es que mi familia me ha ayudado mucho y cuando juego, juego por ellos. Esto me ha hecho más fuerte”

Eduardo Camavinga