México.- Los primeros años de la vida de Eduardo Camavinga estuvieron marcados por la desgracia; sin embargo, hoy es nuevo jugador del Real Madrid, el club más importante del planeta.

La infancia de Eduardo Camavinga fue bastante dura, por decir lo menos. Es más, previo a que naciera, su familia tuvo que huir de la República Democrática del Congo para resguardarse en un campo de refugiados .

De hecho, Camavinga nació en el campo de refugiados de Miconje, situado en Cabinda , un enclave de Angola .

Por fortuna, la familia del nuevo jugador del Real Madrid logró huir a Francia, concretamente a Fougères , una localidad de la Bretaña francesa.

La niñez de Eduardo Camavinga, que actualmente tiene 18 años de edad, tuvo como rasgos distintivos el hambre y todo tipo de carencias.

Incluso, y como si le hiciera falta otra desgracia a su vida, su pequeña casa de Francia se quemó cuando apenas iba en quinto de primaria , como contó a la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas.

No obstante, la bendita pelota de futbol lo ayudó a hacer más llevaderos aquellos días aciagos que vivió en la pobreza.

“Mi casa se quemó, pero yo al día siguiente me fui a entrenar porque me ayudó a liberar la mente y no preocuparme. El futbol siempre me permitió escapar de mi realidad y hoy como profesional puedo darles una mejor vida tras todo lo que vivimos”

Eduardo Camavinga