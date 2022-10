Édson Álvarez ha estado en la boca de todos en la prensa europea. Incluso ahora lo catalogan como un ingrato.

Primero el exfutbolista Wesley Sneijder dijo que Edson Álvarez no merecía estar en el Ajax de Ámsterdam.

Después Río Ferdinand, leyenda del Manchester United, salió declarando a su favor.

Ahora el volante surgido del Club América también hizo declaraciones, pero acerca de su fallido fichaje al Chelsea FC de la Premier League de Inglaterra.

A inicios del torneo, el club inglés ofreció 990 millones de pesos por el llamado Machín, pero el Ajax decidió no soltarlo.

Aunque Édson Álvarez presionó y presionó hasta el final, por lo que ahora muchos lo toman como un ingrato con el equipo que le abrió las puertas de Europa.

Édson Álvarez se quería ir del Ajax

El volante mexicano Édson Álvarez aceptó que hizo hasta lo imposible por salir del Ajax de Ámsterdam e irse a jugar al Chelsea FC de Inglaterra.

En entrevista concedido al canal ESPN de Países Bajos, el mundialista en Rusia 2018 , indicó que: “Hice hasta donde pude para irme del Ajax, los atamos de manos, porque no tenían a otro jugador en mi posición. Al final no se dio, no pensamos que el Chelsea FC iba a ofrecer tanto”, indicó.

“Peleé hasta donde pude. (Chelsea me) había dado seguimiento. No nos imaginamos que en los últimos días se iba a dar la puja. A Ajax lo atamos de manos. No podían hacer nada. No tenían un jugador en mi posición”, agregó el mexicano.

Sabe que sus palabras pueden tomarse como las de un ingrato con el equipo neerlandés: “No quise estirar la liga tanto, sé de la responsabilidad que tengo en el club.”

Y dijo: “Pero pues sabes que, al final, todo cambia, pues era ir a una mejor liga, una mejor vida para ti y para tu familia, eso es lo que todos buscan”.

¿Buscó el FC Barcelona a Édson Álvarez?

En estos días se han dado especulaciones acerca de un posible ofrecimiento del FC Barcelona, por Édson Álvarez, el jugador surgido de las fuerzas Club América.

La intención de los culés es que Édson Álvarez tome el lugar de Sergio Busquets, quien está cerca de salir del equipo.

Ante esto el zaguero que jugará con la Selección Mexicana en Qatar 2022, mencionó: “Me motiva saber que equipos de esa talla están siguiendo mis partidos y actuaciones. Me quedo con la espinita de haber salido, pero no tengo duda que tarde o temprano vendrá algo grande para mí”.

