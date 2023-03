Diego Lainez encendió la polémica previo al duelo que encabezarán el Club Tigres y el Club América para la Jornada 11 del Clausura 2023 el próximo sábado 11 de marzo.

Diego Lainez se lanzó en contra de Santiago Baños y los comentarios que hizo tras no haber llegado al Club América como refuerzo para el torneo en curso el pasado mercado de fichajes.

El joven atacante de 22 años de edad desmintió lo dicho por el presidente deportivo de las Águilas en su momento, y contó en entrevista cuál fue la realidad de no concretar nada con los azulcremas.

“Creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal, hubo cosas que no debieron decir, que no fueron ciertas, pero sigo trabajando en Tigres, me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres”, comentó para ESPN.

“Estoy feliz aquí, hicieron todo porque estuviera aquí, los directivos hicieron todo lo que estaba en sus manos para que esté de vuelta en México, lo hicieron, estoy feliz y agradecido por esta oportunidad”, finalizó.

Diego Lainez. (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

Diego Lainez: ¿Habrá ley del ex ante el Club América?

Diego Lainez enfrentará por primera vez en su historia como futbolista profesional al Club América el próximo sábado 11 de marzo con el Club Tigres.

La Jornada 11 del Clausura 2023 reúne al flamante refuerzo de la escuadra felina con las Águilas, por lo que la posibilidad de que haya “ley del ex” se mantiene latente en el ambiente.

Lainez no será el único que intentará opacar al equipo que lo vio nacer, pues contará con el apoyo de Diego Reyes y Sebastián Córdova para ello.

El duelo entre los dirigidos por Fernando Ortiz y Marco Antonio “Chima” Ruiz es uno de los que más expectativa han generado alrededor de la fecha 11 de la Liga MX.

Diego Lainez. (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

Club Tigres vs Club América: Datos del partido

Jornada 11 Clausura 2023

Club Tigres vs Club América

Sábado 11 de marzo a las 21:10 hrs.

Estadio Universitario

A través de TUDN y Canal 5

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok