Sebastián Cáceres, renovó contrato con América hasta 2027, sin embargo los aficionados azulcremas no están tranquilos, ya que otra pieza clave, Henry Martín, no logra llegar a un acuerdo con el club.

El plan de Santiago Baños para el América, es conseguir el bicampeonato, para eso necesita de sus estrellas, como Sebastián Cáceres y Henry Martín.

O eso es lo que dice el presidente de las Águilas, ya que este mercado de invierno no fue el deseado.

Se fueron Cabecita Rodríguez - a Portland de la MLS-, Leo Suárez - a Pumas- y Miguel Layún se retiró.

Por lo que si quiere crear un equipo de época tendrá que empezar a cuidar a sus jugadores más valiosos.

Sebastián Cáceres renueva pero saldría este verano del América

La renovación de Sebastián Cáceres con el América tardó pero llegó, ya que el central fue tentado con salir a Europa a una de las mejores ligas del mundo.

Aunque esa idea de Sebastián Cáceres, no se ha ido, esto porque en este nuevo contrato que firmó con América cuenta con una cláusula en la que podría salir al viejo continente.

Claro, solo se daría su salida, si conviene a todas a las partes, o en otras palabras, si algún club europeo llega con una jugosa oferta.

Así es, hay Sebas para rato ✍️😎 pic.twitter.com/wiMtJyrm5Z — Club América (@ClubAmerica) March 22, 2024

Henry Martín no se pone de acuerdo con América

Henry Martín termina contrato con América en este verano del 2024, solo faltan 3 meses para eso.

Eso ya comienza a generar ansiedad a los aficionados del América, y más por las declaraciones que hizo Henry Martín sobre su nuevo contrato:

“Cada quien cuida lo suyo, yo como sé que también es de mis últimos contratos, pues también tengo que cuidar lo mio. Me queda poco tiempo en el fútbol, entonces tengo que aprovechar el momento, tengo que aprovechar lo que he hecho, lo que estamos haciendo en el equipo, lo que se está forjando, porque tenemos un equipazo que puede lograr muchísimas cosas”, comentó el delantero del América.

Pero no se preocupen, dejó una luz de esperanza; “Ya me están dando los tres años, es ponerse de acuerdo nada más. Yo no me quiero ir del América, mi sueño es quedarme y retirarme en el América”