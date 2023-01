El Deportivo Toluca recibe la visita del Club América este sábado 14 de enero en el Estadio Nemesio Diez, como parte de las acciones de la jornada 2 del Clausura 2023.

El Club América llega al ante el Deportivo Toluca con sed de revancha tras su eliminación del torneo pasado, a manos de la escuadra dirigida por Ignacio Ambriz.

Las Águilas de Fernando Ortiz deberán hacer todo lo que esté en sus manos para mejorar la imagen que dejaron en la fecha anterior, cuando empataron en casa frente al Querétaro FC.

Por otro lado, los Diablos Rojos debutarán en el actual certamen de la Liga MX, esto después de que su partido de la fecha uno se suspendiese.

Deportivo Toluca vs Club América: Alineaciones del partido

Toluca: T. Volpi, C. Orrantia, A. Mosquera, V. Huerta, B. García, M. Ruiz, C. Baeza, J. Meneses, L . Fernández, M. Araújo y C. González.

América: O. Jiménez, E. Lara, I. Reyes, S. Cáceres, L. Fuentes, P. Aquino, Á. Fidalgo, A. Zendejas, D. Valdés, B. Rodríguez y H. Martín.

