No es un secreto que Diego Lainez ha tenido poco éxito en Europa, y ahora en el Sporting Braga las cosas pintan de la misma manera pues su salida es inminente.

Es por eso, que tras tener un futuro incierto, tanto el Club América como Club Tigres podrían repatriarlo y tenerlo a préstamo por 6 meses.

Y es que, Club Tigres ya había mostrado su interés por Diego Lainez tiempo atrás, pero no se concretó nada. El dinero no es problema para el cuadro regio pero no se dieron las negociaciones y esta vez volverían a intentarlo.

Por otro lado Diego Lainez salió del Club América con muchas expectativas con destino en el Real Betis pero las cosas no salieron bien.

Los pocos minutos lo obligaron a salir al Sporting Braga como préstamo con opción a compra pero el cuadro portugués no concretará la transacción.

Es por eso, que el mexicano volvería al Real Betis y del cuadro español dependerán las futuras negociaciones. En ese sentido, tanto el Club América como Club Tigre harían lo posible por traerlo a préstamo por 6 meses.

Diego Lainez permanecería en Europa

Cabe recordar, que hay un factor importante que haría que Diego Lainez se mantenga en Europa. Y es que, ya tiene la nacionalidad española.

Con un pasaporte europeo, su decisión podría cambiar y la idea de regresar a la Liga MX no entraría en sus planes.

Diego Lainez con pasaporte europeo en mano NO debería tener como opción regresar a México… Holanda, Bélgica, Grecia o incluso segundas divisiones en España o Inglaterra, el abanico sigue siendo muy amplio si es que no puede colocarse en un equipo de las 5 grandes ligas europeas”, escribió el periodista Fernando Cevallos.

Diego Lainez en el Sporting Braga

Diego Lainez no habría llenado las epectativas que tenían en el Sporting Braga y en los últimos encuentros ha estado prácticamente borrado, pues ni en la banca ha estado.

