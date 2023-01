Una vez más, Marc Crosas estuvo en el ojo del huracán en redes sociales, pues salió tundido luego de criticar a Carlos Vargas, posible refuerzo del Cruz Azul .

Todo empezó debido a que Marc Crosas cuestionó las credenciales que Carlos Vargas, futbolista del Mazatlán FC, tiene para llegar al Cruz Azul.

En ese sentido, en analista de TUDN aseveró que el zaguero de 23 años no era titular en Mazatlán FC; sin embargo, sus datos no son del todo certeros.

Incluso, el exfutbolista Gerardo Mascareño lo increpó en Twitter: “Dice Marc Crosas que ‘Carlos Vargas no era titular en Mazatlán’. Demonios. Si hablas de fútbol tienes que verlo”.

En tanto que Crosas respondió: “Cinco partidos completos el torneo pasado. 13 jugados. Poco más de 900 minutos. Saludos, Gerardo”.

Marc Crosas queda en ridículo

Ahí no quedó la cosa, pues el periodista Gerardo Velázquez de León, colaborador de SDPdeportes , expuso que, en efecto, Marc Crosas estaba equivocado.

Y es que Gerardo Velázquez de León mostró un gráfico el cual deja en evidencia que Carlos Vargas fue titular en 12 de los 17 partidos del torneo pasado .

Pero Marc Crosas volvió a la carga: “Jugó 929 minutos de 1.530 posible. El 60,7% de los minutos totales no me parecen números de titular indiscutible. Además de eso también dije que me parece positivo que un equipo como Cruz Azul apueste por un mexicano de 23 años”

Gerardo Mascareño también respondió y de paso lo dejó en ridículo: “Cómo gente de fútbol, como jugador que se le rompió la pierna en dos deberías considerar lesiones y así ¿Si sabes que el chico se rompió no? ¿Sabes qué partido y así?”.

Saludos Marc, se que manejas bien las redes, también sabes cómo jugador quien es titular y quien no, ponte serio. Acá como que hablas con gente que le cuesta mucho marearse. — Gerardo Mascareño (@gmascareno) January 15, 2023

Carlos Vargas aun no firma con Cruz Azul

Aunque se supone que todo está arreglado entre directivas, Carlos Vargas todavía no firma contrato con el Cruz Azul.

Es más, ya se habla de que el fichaje se estaría tambaleando, ya que la idea era que el central de 23 años reportara esta semana con Cruz Azul, equipo que perdió ante Rayados en la Jornada 2 del Clausura 2023.

