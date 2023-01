El Club Chivas ya comienza con los problemas con tan solo dos juegos transcurridos del Clausura 2023, ahora con un berrinche del Pocho Guzmán en el encuentro del pasado viernes 13 de enero ante el Atlético de San Luis.

El Pocho Guzmán abandonó al Club Chivas la noche de ayer mientras sus compañeros cenaban en el Estadio Alfonso Lastras, dejando el inmueble en un coche particular de acuerdo a la información de Alberto Pérez Landa.

Según la información del periodista, Vjelko Paunovic no consideró oportuno usar al ex futbolista del CF Pachuca ante el Atlético de San Luis, debido a que no se encuentra en forma.

El no haber visto acción por segundo encuentro consecutivo en el Clausura 2023, provocó el enojo de Guzmán y con ello, un arranque que podría costarle muy caro.

La directiva deberá manejar la situación con cuidado, pues con apenas un par de fechas, el nuevo torneo de la Liga MX se le ha comenzado a complicar al Rebaño Sagrado.

Víctor Guzmán también salió del Estadio Alfonso Lastras por su cuenta.



Mientras el resto del plantel rojiblanco cenaba, el ‘Pocho’ se fue en un auto particular.



El DT de #Chivas comentó que no lo consideró, porque aún no está al 100 por ciento físicamente.#LigaMx pic.twitter.com/qb5w5lnVqB — 🟣Alberto Pérez Landa. (@betoperezlanda) January 14, 2023

Club Chivas: ¿Alexis Vega volverá a jugar en el Clausura 2023?

La lesión de Alexis Vega preocupa a todos en el Club Chivas, pues podría tratarse nuevamente de un daño en su rodilla derecha que lo alejaría todo lo que resta del Clausura 2023.

El Rebaño Sagrado no ha reportado, ni confirmado nada hasta el momento, pero los primeros reportes indican que habría esperanza para ver de nueva cuenta al atacante ex del Deportivo Toluca.

Vega fue fundamental en la victoria de la escuadra dirigida por Vjelko Paunovic ante Rayados de Monterrey en la primera jornada del certamen.

La Liga MX recién comienza y los problemas para el chiverío también, haciendo parecer al Clausura 2023, un torneo más de complicaciones para el equipo.

Alexis Vega (Isaac Ortiz / Mexsport)

Club Chivas: Siguiente partido en el Clausura 2023

Jornada 3 Clausura 2023

Chivas vs Toluca

Sábado 21 de enero a las 21:10 hrs.

Estadio Akron

