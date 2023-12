Canelo Álvarez le mandó un contundente mensaje a David Benavidez luego de que el pugilista lo retara y hasta le dijera que no escondiera.

Cabe recordar, que en el pasado Canelo Álvarez tuvo la posibilidad de pelear ante David Benavidez pero se negó y buscó otro rival.

Sin embargo, tras el reto que le lanzó Benavidez, el tapatío respondió que podía hacer lo que quisiera: “Soy el rey y puedo hacer lo que quiera”, dijo Canelo.

Y es que, Canelo aseguró que ha enfrentado a todos los que lo han retado y ha ganado, además nombró a varios como Golovkin, Sounders entre otros, pues manifestó que en su carrera lo ha hecho todo.

“Siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: ‘Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?’ Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”, añadió.

David Benavidez

Canelo Álvarez sobre su pelea con David Benavidez

Canelo Álvarez, mencionó que siempre ha estado abierto a pelear con David Benavidez y sí podría ser una opción.

Sin embargo, dijo tomaría tiempo llevar a cabo las negociaciones, pero dejó abierta la posibilidad para que se llevara a cabo en septiembre.

“Ya veremos. Siempre estoy aquí para hacer las mejores peleas. Si es una buena pelea para septiembre o si tiene que esperar un poco, ya veremos. A veces las peleas son más grandes cuando esperas un poco”, señaló.

Canelo Álvarez y su fortuna

Canelo Álvarez es uno de los atletas mexicanos con mayor fortuna, ocupó el quinto lugar de los mejores pagados este año con un total de mil 909,127 millones de pesos.

Pero para el tapatío aún no es suficiente, pues mencionó que a pesar de todo el dinero que tiene, no está satisfecho.

“Gané mi primer millón cuando tenía 20 años, así que, viniendo de la nada y ganando un millón de dólares, fue entonces cuando me di cuenta de que quería ganar más...Nunca estoy satisfecho. Incluso ahora mismo”, dijo.

