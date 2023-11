Juan Manuel Márquez está pidiendo que le quiten el campeonato del Canelo Álvarez solo por el motivo que no acepte la pelea que tendrá ante el boxeador David Benavidez.

El ex boxeador mexicano, Juan Manuel Márquez pidió que el Canelo no se baje de la pelea ante David Benavidez porque de serlo así, a Dinamita Márquez le gustaría que le quitaran su cinturón de campeón indiscutido en las 168 libras.

Así lo declaró en una entrevista para ProBox TV pues considera que no es necesario que abandone la pelea y si así llega a pasar el sugiere que le quiten el último título que ganó en una pelea.

Canelo Álvarez (John Locher / AP)

David Benavidez reta al Canelo Álvarez

David Benavidez ha retado al Canelo Álvarez a enfrentarlo, después de haber noqueado en seis asaltos a Demetrius Andrade.

El Bandera Roja dominó a base de golpes de potencia el combate, y ya en el cuarto asalto puso muy mal al Boo Boo, quien en una muestra de valor aguantó el quinto y sexto asalto, pero su esquina ya no lo dejó salir para el séptimo.

Al terminar el combate, David Benavidez exigió que Saúl Canelo Álvarez acepte pelear contra él y deje de darle la vuelta.

“Mi gente quiere verme contra El Canelo y es lo que nosotros queremos también. He sido el más joven campeón supermedio de la historia. He sido dos veces campeón. ¿Quién quiere ver David Benavídez contra Canelo? ¡Vamos a hacerlo!”, gritó el vencedor.

¿Por qué Canelo Álvarez no quiere pelear con David Benavidez?

Canelo Álvarez ha sido retado por David Benavidez para pelear por el título de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, Pero el Canelo Álvarez, ha dicho que no tiene el mínimo interés de enfrentar al llamado Bandera Roja.

En reiteradas ocasiones, el Canelo Álvarez ha ignorado el reto del Mexicoamericano. “No me interesa enfrentarlo, él habla mucho y no es forma de ganarse una pelea, el hablar de esa forma” y es por eso que el campeón mundial no quiere pelear.

