David Faitelson reaccionó a las polémicas declaraciones de Jürgen Damm, quien aseguró que prefiere jugar en el Club América que en algún equipo de Europa.

Tras las polémicas declaraciones de Jürgen Damm, David Faitelson sugirió que el jugador del América debió consumir alguna sustancia prohibida para hacer una declaración como esa.

Y es que sólo así entendería que el jugador mexicano prefiriese jugar en el cuadro de Coapa que en el Viejo Continente, por lo que sugirió hacerle una prueba antidoping.

“Urge un ‘antidoping’ en Coapa”, señaló el polémico periodista de ESPN en sus redes sociales sobre el nuevo jugador de las Águilas.

David Faitelson

Jürgen Damm fue tundido por Hugo Sánchez

David Faitelson no fue el único que tundió a Jürgen Damm por sus polémicas declaraciones, también lo hizo Hugo Sánchez, el mejor futbolista mexicano de la historia.

El ‘Pentapichichi’ consideró que las declaraciones de Jürgen Damm exhiben “su mentalidad chiquita”, pues debería usar al América para buscar ir a Europa.

“Me da pena. No me gusta decirlo, pero me da pena la mentalidad que demuestra. No hay comparación de jugar en Europa. Jugar en América es bueno, yo estuve, pero en mis últimos años y me pagaban más”, dijo.

“Me hubiera gustado más escuchar a Jürgen diciendo: ‘Voy a jugar en este equipo exitoso, porque quiero ganar la oportunidad de jugar en Europa y triunfar. No quiero amargarme la vida sabiendo que no he triunfado en Europa. Tengo cualidades para triunfar en Europa’”, agregó.

Jürgen Damm ya había llamado la atención por sus declaraciones

Esta no es la primera declaración polémica que Jürgen Damm hace desde que es jugador del Club América, al que llegó tras ser cortado por el Atlanta United de la MLS.

Fue hace unas semanas, en sus primeros días con el equipo, cuando señaló que renunció a 700 millones de pesos de salario , sólo por jugar en el cuadro de Coapa.

“Rechacé tres propuestas económicamente mucho mejores y renuncié a más de 35M (700mdp) de salario en el Atlanta, todo con tal de jugar en América”, dijo.

También llamó la atención que besara el escudo de las Águilas al anotar gol en su primer partido, así como por decir que es fan azulcrema desde que era niño.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok