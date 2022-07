Hugo Sánchez arremete contra Jurgen Damm: “Me da pena, es de mentalidad pequeñita”, dijo en pleno programa de Futbol Picante.

Y es que, el exfutbolista del Real Madrid tundió al ahora futbolista del Club América, Jurgen Damm y m encionó que sus acciones mostraban que tenía una mentalidad muy pequeña.

“Me da pena. No me gusta decirlo, pero me da pena la mentalidad que demuestra. No hay comparación de jugar en Europa. Jugar en América es bueno, yo estuve, pero en mis últimos años y me pagaban más”.

Hugo Sánchez aseguró que hubiera sido mejor que Damm llegara con la mentalidad de poder trascender en el Club América y después hacerlo en Europa , pues cree que tiene las cualidades para hacerlo.

“Me hubiera gustado más escuchar a Jürgen diciendo: “voy a jugar en este equipo exitoso, porque quiero ganar la oportunidad de jugar en Europa y triunfar. No quiero amargarme la vida sabiendo que no he triunfado en Europa. Tengo cualidades para triunfar en Europa”, agregó.

Jürgen Damm (Robin Alam / Mexsport)

Jurgen Damm en el Club América

Jurgen Damm llegó al Club América en medio de polémica pues a muchos aficionados no les parecía buen refuerzo.

Asimismo, Damm mencionó que siemre quiso jugar en el cuadro azulcrema pero muchos no le creyeron.

Jurgen Damm aclara que rechazó ofertas por llegar al Club América

Jurgen Damm aclaró que rechazó ofertas por llegar al Club América , incluso mucho mejores con tal de estar en el equipo.

“Rechacé 3 propuestas económicamente mucho mejores y renuncié a más de 35M de salario en el Atlanta, todo con tal de jugar en América”, dijo.

Asimismo, recalcó que sempre fue su sueño jugar con los azulcremas y no lo dijo por aceptación.

“Mi sueño más grande siempre fue jugar con la Gran Ave, mucha gente piensa que lo declaré por un tema de necesitar trabajo cuando rechacé 3 propuestas económicamente mucho mejores y renuncié a más de 35M de salario en el Atlanta, todo con tal de jugar en América”, aseguró.

