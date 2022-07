Dani Alves revela la razón por la que eligió a México y a Club Pumas; el brsileño asegura tener un cariño especial.

Dani Alves es sin duda uno de los grandes fichajes de cara al Apertura 2022 y el ex jugador del Fc Barcelona confesó la razón que lo trajo al cuadro auriazul.

“Lo que me atrajo de Pumas es mucho más que futbol, es lo que intento buscar. Yo creo que la gente se ilusiona mucho más con la fama de la gente y crea una distancia que no existe, pero somos seres humanos que luchamos por lo mismo”, dijo para TUDN.

Asimismo, mencionó que era fan de México por el icónico programa del Chavo del 8 pues marcó su infancia y asegura tener una relación cercana con México.

“Tengo una relación desde chiquito con México, siempre me movía este país, esta ciudad, esta gente. El Chavo, el Chapulín y la Chilindrina marcaron mi infancia, por eso viene mi pasión por esta cultura”, agregó.

Entrevista exclusiva de @DaniAlvesD2 con TUDN (@Alonso_Cabral @marccrosas) 🔥🐾



"Es mucho más que futbol, es una Universidad. La vida no es solo futbol", Dani Alves 🗣



🔴 EN VIVO: TUDN 📺🇲🇽 pic.twitter.com/1LhDZE0Tpw — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 23, 2022

Dani Alves sobre Club Pumas

Por otro lado, Dani Alves confesó que le gustan mucho los valores que representa Club Pumas, pues aseguró que lo que hace la UNAM le parece increíble y quiere hacer un buen papel con los felinos

“Venir acá es mucho más que futbol, es una Universidad donde dan derechos iguales a todos, une a la sociedad, forma jugadores, personas y eso me apasiona, me vuelve loco, porque es una de las cosas que más practico, de las que me tiene más preocupado”, aseguró.

Dani Alves y su llegada a México

Tras quedarse sin equipo al salir del conjunto culé, el destino de Dani Alves está en México, con los universitarios, en medio de otras propuestas de la MLS y de equipos brasileños.

Además se seguir con su carrera, Alves espera llegar con buen ritmo a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, Qatar 2022.

