El brasileño Dani Alves explota contra México tras las críticas hechas contra su esposa; “no jodan… cabrones”, fueron algunas de las palabras que aparecieron en una publicación que hizo en redes.

Fue en su cuenta de Twitter donde Dani Alves, quien suena para ser refuerzo del Club Pumas, retuiteó una nota que hacía alusión a un mensaje de Joana Sanz.

Y es que Joana Sanz, también en redes sociales, pidió a la prensa y fans no inventar rumores en torno al futuro de su esposo , lo que provocó que los aficionados la criticaran en la mencionada plataforma.

Por ende, el ex FC Barcelona pidió a los fans que “no inventen” y “no jodan”. Aunque eso sí, lanzó un “viva México”.

“No sé qué pasará pero solo dijo que no inventen… así que no jodan y viva México, cabrones”, escribió el brasileño.

Pese a que terminó su mensaje con una cara emoji de cara sonriente, queda la sensación de que la leyenda sí se molestó por el hecho de que su esposa saliera involucrada.

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, publica otro mensaje en redes

Por si no había bastado con el “no inventen” que lanzó tras los rumores que vinculaban a Dani Alves con Club Pumas, Joana Sanz, esposa del brasileño , publicó otro mensaje tras una nota al respecto.

Y es que la nota que citó la española Joana Sanz se aseguraba que ella era un “obstáculo” para que Dani Alves fichara con Club Pumas, pues no quería vivir en México sino en Brasil .

Ante ello, la esposa del legendario lateral aseguró que de ella no depende la decisión futbolística del susodicho.

Además, se encargó de hacer otro desaire a nuestro país, ya que explicó que no sólo no quiere ir a Brasil o México, sino que si en ella estuviera no saldría nunca de Europa .

“Otra cosa, ese deseo (de ir a Brasil) que me adjudican me resulta gracioso, ya que nunca tendría como deseo de destino un país fuera de Europa. Aquí no depende lo que yo desee o me venga mejor, depende el objetivo que tiene por cumplir mi pareja y que yo apoyo sobre cualquier cosa”

Sea como sea, el futuro de Dani Alves parece estar cada vez más lejos de Club Pumas, pero eso sí, vaya que el rumor generó ilusión en los fans.

