Explotan contra Dani Alves en Brasil: “Nadie lo extraña”, dijo Cicinho ídolo de Sao Paulo.

Cicinho, quien fue un ídolo en Brasil aseguró que nadie extraña a Dani Alves cuando se va de un equipo. Incluso mencionó lo que dijo el futbolista sobre el FC Barcelona.

“Soy fanático de Daniel Alves, pero donde quiera que vaya, no se le extraña. Prueba de eso es la declaración que hizo ahora sobre el Barcelona, que no respeta la historia de los ídolos”, dijo.

Incluso, Cicinho fue contundente y dijo que no lo quiere ver en el Sao Paulo, equipo con el que no acabo en buenos términos.

“En el São Paulo no dejó un buen imagen, por lo que no me gustaría verlo en mi equipo”, contó para Arena SBT.

Además, hizo un recuento de todos los equipos por los que ha pasado el futbolista y aseguró que de ningún equipo lo echan de menos.

“Se fue otra vez por la puerta de atrás. En el São Paulo no se le extrañó, en la Juventus y PSG tampoco. Es un jugador ganador, pero en el São Paulo tampoco se le extrañó”, sentenció.

Dani Alves (Internet)

Dani Alves y su posible llegada a Club Pumas

Mucho se ha hablado de la posible llegada de Dani Alves a Club Pumas, aunque de acuerdo con ESPN, ya está todo arreglado.

No obstante, el jugador con más títulos en la historia del futbol, pues suma la friolera cantidad de 42.

Dani Alves pretendido por Seattle Sounders

Dani Alves es pretendido por Seattle Sounders, incluso habrían hecho una oferta mayor que la que hizo Club Pumas.

Según informa Roberto López, el conjunto norteamericano habría puesto en la mesa una oferta por el ex lateral del FC Barcelona de 20 millones de pesos más de lo que ofrecen los felinos.

