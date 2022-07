La esposa de Dani Alves se burla de fans del Club Pumas y descarta a llegada del futbolista brasileño.

El tema de Dani Alves y su posible llegada al Club Pumas, ha generado todo tipo de comentarios, hasta de su esposa.

En redes sociales, para ser específicos en Instagram, Joana Sanz, la mujer del brasileño, se burló de un aficionado del Club Pumas.

El usuario magadangerman escribió: “Brindando @danialves por su decisión de venir a @pumasmx!!!!! Felicidades nos va a ir de maravilla!!”.

Y a este comentario fue al que respondio la esposa de Dani Alves.

“@magadangerman no inventen”, respondió la esposa del brasileño.

Con esto, podría decirse que se descarta la llegada del futbolista, aunque todavía hay posibilidades, sobre todo en la búsqueda del brasieño de estar en la copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

¿Qué dijo Andrés Lillini sobre Dani Alves?

En la conferencia de prensa del Club Pumas y el Celta de Vigo, que jugarán esta noche en el Estadio Olímpico de ciudad Universitaria, esto dijo al respecto el entrenador Andrés Lillini.

“Con respecto a lo de Dani Alves, no tengo noticias de la directiva, es algo que no me toca; no tengo ninguna información”, mencionó.

Y el propio Juan Ignacio Dinenno, atacante de los universitarios, expresó lo siguiente:

“Tener como compañero al jugador más ganador de la historia sería lindo, si llga, espero que aporte su granito de arena para lograr los objetivos”, agregó el sudamericano.

Club Pumas vs Celta de Vigo

Como parte de la gira del Celta de Vigo por América, el equipo español visita México para enfrentar en CU al Club Pumas.

El juego será este miércoles a las 19:00 horas.

Más adelante, en las siguientes semanas, el cuadro capitalino visitará España para jugar el Joan Gamper contra el FC Barcelona en el Camp Nou.

