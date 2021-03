André-Pierre Gignac renovó contrato con el Club Tigres hasta el 2024, pero ¿será ese año cuando se retire como futbolista profesional?

André-Pierre Gignac causó la alegría de los aficionados al Club Tigres al renovar su contrato con el equipo de la UANL hasta el 2024 , pero ¿será ese año cuando el futbolista francés, máximo goleador en la historia del club, decida retirarse como futbolista profesional?

Y es que de acuerdo a su representante, Christopher Cano, el objetivo de Gignac es jugar al menos 10 años con el Club Tigres, por lo que tendría que volver a renovar para cumplir dicha meta.

"Hemos venido aquí para hacer la historia de André-Pierre y ha sido una gran historia entre nosotros, hace seis años que juega aquí, estamos muy felices y tenemos un objetivo, que es que juegue 10 años con Tigres, entonces esa es la historia que está por delante" Christopher Cano. Representante André-Pierre Gignac

"El contrato de Gignac no es para terminar, sino para andar"

El representante del delantero francés aseguró que el contrato que Gignac firmó hace algunos días, no es para terminar su historia con el Club Tigres, sino para seguir la aventura que ha tenido en el equipo de Nuevo León, al que arribó en 2015.

"Ahora él firmó otro contrato, pero este contrato no es para terminar, es un contrato para andar, para hacer otras cosas y empezar de nuevo" Christopher Cano. Representante André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac Mexsport

Gignac quiere retirarse en Tigres y quedarse a vivir en Monterrey

Justo después de renovar su contrato como jugador del Club Tigres, André-Pierre Gignac dejó claro lo importante que México y Nuevo León son para su vida, por lo que piensa retirarse en el equipo de la UANL y posteriormente quedarse a vivir en la ciudad que le ha brindado tanto cariño.