Cruz Azul bajo el mando de Raúl Gutiérrez pelea con uñas y dientes la opción de entrar a la Liguilla , vía repechaje. Ahora iría por un refuerzo

El triunfo del Cruz Azul ante el Club León, la tarde de ayer en la cancha del estadio Azteca, le da esperanzas, pues a falta de dos juegos, logró entrar entre los primeros diez, al sumar 18 puntos.

Pero la directiva está consciente de que eso no salva el torneo, así que ya se piensa en el Clausura 2023, donde Cruz Azul debe dejar atrás todos los problemas internos y de la cancha, para mostrarse como un club grande.

Para eso se requiere refuerzos y ya tienen en la mira una estrella del Club Santos Laguna.

Cruz Azul va por un lagunero

Cruz Azul quiere reforzarse para el siguiente torneo y ya tiene en cartera a un jugador probado en la Liga MX.

Los cementeros quieren hacerse de los servicios de Harold Preciado, delantero del Club Santos Laguna.

El colombiano de 28 años, llegó el torneo pasado al cuadro lagunero y de inmediato dio resultados. En el Clausura 2022 anotó seis goles y eso que llegó a media temporada.

En este Apertura 2022 de la Liga MX lleva cinco.

Se dice que los cementeros ya han iniciado las pláticas para contratar a Harold Preciado, a quien le han puesto como precio alrededor de 160 millones de pesos.

Si es que no sube más en los últimos meses.

El Club Santos Laguna tiene un buen departamento de inteligencia deportiva y ha encontrado en su mayoría a buenos refuerzos de Sudamérica.

Iván Morales ya no tiene cabida en Cruz Azul

¿Quién se va de Cruz Azul?

Cruz Azul ya tiene a los jugadores que se van a ir del equipo para el torneo entrante.

Además de Rafael Baca y Julio César Domínguez , quienes han sido señalados por su afición, hay gente que sin lugar a dudas no continuará en el club, y el primero es el chileno Iván Morales.

El Tanque no se ha acoplado al futbol mexicano, no se ha puesto en forma y en la cancha no ha dado resultados.

La última que hizo fue pelearse en el campo con José de Jesús Corona.

Así que si no hay más bajas en el equipo azul, Harold Preciado ya tendría su lugar asegurado.

