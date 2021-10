Cristiano Ronaldo podría tener nuevo técnico en el Manchester United; ya hay candidatos

Cristiano Ronaldo podría tener nuevo técnico y ya hay posibles candidatos, luego de la dramática derrota que sufrieron los Red Evils frente a Liverpool.

Ole Gunnar Solskjaer podría ser sutituido del Manchester United pues no ha cumplido con las expectativas del cuadro inglés.

De acuerdo con medios ingleses, las horas de Solskjaer ya están contadas en incluso ya tienen en la mira a los estrategas que se encuentran libres y podrían llegar a cubrir el puesto.

Antonio Conte podría ser un fuerte candidato pues abandonó al Inter de Milán recientemente y ya tiene experiencia en Premier League cuando dirigió al Chelsea y obtuvo un título nacional en el primer año de su dirección.

Zinedine Zidane sería el sueño de muchos fanáticos e incluso del mismo Cristiano Ronaldo quien ya lleva tiempo de conocerlo y la adaptación podría ser más sencilla. El ex jugador también es agente libre desde que dejó el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo (OLI SCARFF / AFP)

La dolorosa derrota del Manchester United contra Liverpool

El cuadro inglés sufrió una de las derrotas más dramáticas de los últimos tiempos al caer 5-0 frente a Liverpool. Sin dida fue un fuerte golpe para el estado anímico y el técnico de los Red Evils, Ole Gunnar Solskjaer lo calificó como un día oscuro.

“No es fácil decir algo, aparte de que ha sido el día más oscuro desde que he estado a cargo de estos jugadores y no estuvimos a la altura. No puedes dar esas chances a un equipo como el Liverpool, y lamentablemente lo hicimos”.

Asimismo, aclaró que probablemente será difícil levantar al equipo pues el ánimo en el vestidor no es el mejor y reconoció que será un reto en conferencia de prensa.

“He llegado demasiado lejos. Hemos llegado demasiado lejos como grupo. Estamos demasiado cerca para rendirnos. Va a ser difícil. Entiendo la naturaleza humana, y los jugadores van a estar con el ánimo decaído”.

“Sé que hemos tocado fondo y es imposible sentirnos peor que esto, así que veremos a dónde llevamos esto”, sentenció.

Cristiano Ronaldo (Martin Rickett / AP)

Cristiano Ronaldo en el Manchester vs Liverpool

La derrota que sufrió el Manchester United se vio reflejada en Cristiano Ronald, quien en medio de la frustración perdió la cabeza y pateó de manera deliberada a su rival Curtis Jones.

Aunque el silbante no lo expulsó, varios jugadores de Liverpool protestaron ante la criminal falta de CR7 y solamente se hizo acreedor a una trajeta amarilla.

No obstante, al término del partido, el video donde se le observa pateando a su rival se hizo viral por lo que fue blanco de críticas por dicha acción.