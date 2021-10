México.- Cristiano Ronaldo pierde la cabeza al darle una patiza a jugador del Liverpool FC, equipo que venció 0-5 al conjunto del Comandante.

La violenta acción de Cristiano Ronaldo se registró antes de que acabara el primer tiempo, cuando pateó con saña a Curtis Jones, jugador del Liverpool FC de apenas 20 años .

Corría el tiempo agregado del primer tiempo cuando Cristiano Ronaldo, presa de la impotencia por ir cayendo 0-3, perdió la cabeza y comenzó a patear al susodicho en una jugada de mero trámite.

Como se puede observar en los videos, Cristiano Ronaldo salió como energúmeno tras fallar un mano a mano contra Allison Becker.

La pelota le cayó a Curtis Jones, quien, tras intentar proteger la de gajos, recibió el duro castigo de Cristiano Ronaldo, jugador que le dio al menos un par de patadas al juvenil.

Por tal acción, el Comandante sólo recibió la tarjeta amarilla. A estas alturas el partido iba 3-0.

Tras la penosa goleada que sufrió el Manchester United ante el Liverpool FC, Cristiano Ronaldo habló de manera severa.

Aunque evitó señalar casos particulares, Cristiano Ronaldo aseveró que esta goleada sufrida por el Manchester United es culpa de todos los jugadores.

Incluso, el Comandante dijo que todos los jugadores de los Red Devils eran culpables por tan pobre actuación.

“A veces el resultado no es por el que luchamos. A veces la partitura no es la que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar”

Cristiano Ronaldo