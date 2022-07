Cristiano Ronaldo dejó su lujoso Rolls Royce estacionado en un lugar para taxis y f ue inmovilizado por las autoridades por una famosa ‘araña’.

Cristiano Ronaldo quizá esté muy distraído porque no sabe en qué equipo va a jugar la próxima campaña, que no se fijó dónde estacionó su Rolls Royce en Lisboa.

Se viralizó en las redes sociales, la imagen del vehículo del astro portugués, inmovilizado por una “araña”, como se diría en México, por haberlo estacionado en sitio prohibido.

Un periodista de Lisboa tomó la fotografía en donde se ve el auto de CR7, sancionado por estacionarse a pocos metros de un famoso centro comercial de la capital de Portugal.

“No es verdad...Incluso Cristiano no puede escapar del EMEL”, escribió en redes sociales. El EMEL es la “Empresa Municipal de Movilidad y Estacionamiento de Lisboa”.

Auto de Cristiano Ronaldo, inmovilizado.

Cristiano Ronaldo no tiene cuidado con sus autos

Al lujoso Rolls Royce de Cristiano Ronaldo, con valor de cerca de 700 mil euros (14.5 millones de pesos) , le pusieron una “araña” por dejarlo mal estacionado.

Pero este no es el único suceso reciente en la colección de coches del portugués.

Según reporta la agencia EFE: “La semana pasada, un coche deportivo de lujo de su propiedad se salió de la calzada y colisionó contra un muro en una urbanización de Bunyola, en la isla española de Mallorca”.

Este auto era un Bugatti Veyron, valorado en unos 2 millones de euros (41.6 millones de pesos) .

Cristiano Roinaldo es uno de los mejores futboliosta de los últimos años, ganajdo tìtulos con equipos como el Manchester United, Real Madrid CF y La Juventus.

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo no sabe a dónde jugará el próximo torneo. Tiene contrato con el Manchester United hasta junio del próximo año , pero no lo quiere cumplir porque el cuadro inglés no jugará Champions League.

Los clubes con los que se ha ligado al portugués, son:

Chelsea FC.

AS Roma FC.

Atlético de Madrid.

Bayern Múnich.

FC Barcelona.

SSC Napoli.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok