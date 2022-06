Cristiano Ronaldo ha recibido malas noticias este lunes 20 de junio, pues una persona choco su Bugatti Veyron, auto valuado en más de 40 millones de pesos , en la ciudad de Mallorca.

Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, fue notificado por las autoridades sobre un accidente con su Bugatti Veyron Sport Vitesse en el municipio de Mallorquín de Bunyola, en Mallorca.

Reportes en España indican que uno de los trabajadores del astro portugués era quien iba al volante del automovil, mismo que perdió el control y terminó estrellándose contra el portón de un conjunto de casas.

Afortunadamente ninguno de los pasajeros a bordo del coche de Cristiano sufrió daños. Todos interpusieron su declaraciones ante las autoridades de Mallorca para esclarecer los hechos.

La persona que fungió como conductor al momento del accidente firmó un pacto amistoso de accidentes con las autoridades para facilitar el trabajo de las aseguradoras en la reparación de los daños.

El Bugatti Veyron Sport Vitesse es una de las adquisiciones más recientes de la colección de Cristiano Ronaldo. (@cristiano / Instagram)

Cristiano Ronaldo se encuentra de vacaciones en Mallorca mientras se habla de su posible salida de la Premier League

Cristiano Ronaldo se encuentra pasando sus vacaciones junto a su familia en la ciudad de Mallorca, España, mientras se habla de su posible salida de la Premier League.

Cristiano no la ha pasado del todo bien desde que regresó a las filas del Manchester United, por lo que el atacante portugués estaría valorando otras opciones fuera de la Premier League.

La temporada 2021-2022 fue una pesadilla para los ‘Red Devils’ pues no solo no ganaron ninguno de los títulos que disputaron, sino que también no lograron clasificar a la UEFA Champions League.

Del mismo modo, el panorama del Manchester United luce incierto rumbo a la próxima campaña, pues la escuadra inglesa no ha podido cubrir aún sus necesidades en el terreno de juego.

Cristiano Ronaldo (Dave Thompson / AP)

Cristiano Ronaldo: Estadísticas de su carrera en clubes

Partidos jugados: 933

Goles anotados: 698

Asistencias: 210

