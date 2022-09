Cristiano Ronaldo podría llegar a la MLS, luego de no estar para nada conforme en el Manchester United y no tener más opciones.

En ese sentido, el agente de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes estaría buscando que el portugués llegue a la MLS.

De acuerdo con, Calciomercato e l Inter de Miami sería el equipo que estaría pretendiendo a Cristiano Ronaldo.

El portugués saldrá de la élite del futbol europeo para ir al futbol estadounidense y convertirse en uno de los más grandes fichajes.

No obstante, aún no hay nada confirmado y el contrato de Cristiano Ronaldo con el Manchester United finaliza en 9 meses.

Cristiano Ronaldo y sus intenciones de salir del Manchester United

Cristiano Ronaldo ha manifestado en diversas ocasiones su inquietud por salir del Manchester United.

Sin embargo, ha sido complicado pues ha sido rechazado por varios equipos de Europa, entre ellos el AC Milan y el Napoli.

Y es que, incluso se hablaba de un intercambio en el que el mexicano, Chucky Lozano podría estar involucrado.

Pero, la realidad es que Cristiano Ronaldo no tiene un destino seguro y la razón sería por el alto sueldo que los equipos tendrían que cubrir, el cual no es posible para todos. Por ello, es que aún no encuentra acomodo en otro club.

Cristiano Ronaldo en el Manchester United

Cristiano Ronaldo tiene un acuerdo con el Manchester United hasta mediados del 2023, pero todo apunta a que dejaría de la institución porque quiere jugar la próxima UEFA Champions League.

No es un secreto que el portugués vive una situación complicada en el Manchester United, pues hasta ha sido relegado a la banca.

El técnico del Manchester United, Erik Ten Hag explicó que Cristiano Ronaldo tiene que adaptarse a la forma de juego actual.

“Tanto la temporada pasada con las anteriores ha demostrado muchas cosas, pero ahora debe adaptarse a nuestra manera de jugar. Si lo hace, seguro que gracias a su calidad marcará diferencias”, dijo para Sky Sports.

