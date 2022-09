Cristiano Ronaldo vive una situación complicada en el Manchester United; ahora es relegado a la banca contra el Arsenal.

Cabe recordar, que Cristiano Ronaldo ya ha expresado su deseo de salir del Manchester United. Sin embargo, el tener pocos minutos lo oblgaría a tener que buscar más opciones.

Y es que, el delantero Antony quien acaba de llegar del Ajax de Ámsterdam d ebutó con une espectacular gol y Cristiano Ronaldo aplaudió desde la banca.

No es un secreto que, el portugués no ha vivido sus mejores momentos y no ha encontrado acomodo en otro. Ahora, está viviendo lo que nadie creería, aplaudiendo el debut de otro jugador estrella, desde la banca.

Cristiano Ronaldo aplaudiendo el debut goleador de Antony. 👏🇵🇹



📸 @canalplus pic.twitter.com/IoTIHwVfQd — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) September 4, 2022

Más información en breve...