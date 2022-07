Se juega la final del Premundial Femenil de la Concacaf y te decimos cómo y dónde verlo.

Ha llegado la gran final del Premundial Femenil de la Concacaf que se disputa en México, en la ciudad de Monterrey.

Como ya sabemos, la Selección Mexicana Femenil de Mónica Vergara no pasó de la fase de grupos por lo que dejó de tener posibilidades de ir a la Copa Mundial de Futbol y a los Juegos Olímpicos.

¿Quién juega hoy en el Premundial Femenil de la Concacaf?

Este lunes 18 de julio se llevarán a cabo los últimos dos partidos del Premundial Femenil de la Concacaf.

Primero se disputará el juego por el tercer lugar.

A este partido llegan la Selección Femenil de Costa Rica y la Selección Femenil de Jamaica.

Ambas escuadras buscarán quedarse con ese tercer puesto de este torneo.

Hora: 18:00

Canales: ESPN - Star +

La gran final del Premundial Femenil de la Concacaf, con potencias de la categoría

Más tarde al duelo por el tercer lugar está la gran final del Premundial Femenil de la Concacaf.

La Selección Femenil de Estados Unidos y la Selección Femenil de Canadá, ambas potencias mundiales, se verán las caras esta noche.

Para los dos equipos el objetivo es el campeonato, así que probablemente tengamos uno de los mejores encuentros de todo el Premundial cuando se dé el silbatazo inicial.

La Selección Femenil de Canadá y la Selección Femenil de Estados Unidos quieren ser las reinas del torneo y así podrás ver el encuentro:

Hora: 21:00

Canales: ESPN - Star +

Estos dos partidos del día y que cierran toda actividad del Premundial Femenil se llevarán a cabo en la cancha del Estadio BBVA, casa de los Rayados del Monterrey.

El fracaso de la Selección Mexicana Femenil

Pese a estar en casa y con una buena generación de jugadoras, la Selección Mexicana Femenil no avanzó de la fase de grupos, no anotó gol y no tuvo puntos.

Esto llevó a un fracaso que ha dejado sin competencia internacional al equipo femenino mayor por un buen tiempo.

