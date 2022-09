Club Xolos y Club Chivas se enfrentarán en la Jornada 13 de la Liga MX; los fronterizos militan en el onceavo lugar mientras que el Rebaño se ubica en el octavo.

En ese sentido, los Xolos quieren aprovechar la oprtunidad para reponerse y escalar lugares en la tabla de cocientes y romper la racha de 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Meintras que, Club Chivas luego de conseguir un empate contra Deportivo Toluca, por lo que necesitan asegurar su posición o buscar subir en la tabla con la suma de las 3 unidades que consegurían si es que se llevan la victoria.

El escenario será el Estadios de los Xolos donde ambos equipos se enfrentarán.

Club Xolos vs Club Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver?

El partido entre Club Xolos y Club Chiva s iniciará este 7 de septiembre a las 21:15 hora s tiempo del centro de México.

Se podrá seguir a través de la señal de Fox Sports Premium.

Cabe recordar, que ambos equipos se enfrentaron por última vez en la jornada 15 del Clausura 2022, donde los rojiblancos vencieron 2-1 a los de Tijuana.

Ricardo Cadena sobre el desempeño de Club Chivas

Ricardo Cadena sabe que tiene varios retos por deante, es por eso que quiere mantener al grupo unido.

“Traemos un trajín a cuestas que ya sabemos, por eso hoy he hablado con el grupo donde les he pedido y les he dicho que todos son importantes para el grupo”, dijo en conferencia.

Y es que, cuando todo parecía perdido, el equipo se ha levantado y Ricardo Cadena dejó claro que quiere alternan jugadores para que tengan participación.

“En su momento todos van a tener participación, voy a estar alternando porque hay jugadores que tienen más carga, pues voy a dosificar, capaz que algunos no van a iniciar”, agregó.

