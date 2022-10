El Club Toluca recibe la visita del CF Pachuca en la cancha del Estadio Nemesio Diez este jueves 27 de octubre para disputar la final de ida del Apertura 2022.

El Club Toluca y el CF Pachuca buscan la corona del Apertura 2022 y así, convertirse en el nuevo monarca de la Liga MX tras haber superado los obstáculos de la fase de eliminación.

Los Diablos Rojos de Ignacio Ambriz quieren romper la “maldición” que existe en el futbol mexicano alrededor del equipo que finaliza en la sexta posición de la tabla general.

Mientras que Guillermo Almada intentará cobrar ‘venganza’ en su tercer final como director técnico de la Liga MX; la segunda al frente de los Tuzos.

¡Gol de Pachuca!

Gustavo Cabral hace el segundo para la causa de los Tuzos con un remate espectacular. 2-0.

¡Gol del Pachuca!

Romario Ibarra pone arriba en el marcador a la visita con un zapatazo de pierna derecha que bate la portería de Tiago Volpi. 1-0.

Primer amonestado del partido

Paulino de La Fuente, mediocampista de Pachuca, recibe la primera tarjeta amarilla del juego con apenas un minuto de acciones.

Arranca el partido

Marco Ortiz hace sonar su silbato y comienza a rodar la pelota en el Nemesio Diez. Toluca y Pachuca dan inicio al encuentro de ida de la final de la Liga MX.

Inicia el protocolo de la final de ida

Suena el Himno Nacional en la cancha de los Diablos Rojos como preámbulo de la batalla por el campeonato del Apertura 2022.

Club Toluca vs CF Pachuca: Alineaciones del partido

Club Toluca | T. Volpi, C. Guzmán, V. Huerta, H. Ortega, A. Mosquera, M. Ruiz, C. Baeza, J. Meneses, L. Fernández, C. Sanvezzo y C. Rodríguez.

CF Pachuca | O. Ustari, K. Álvarez, G. Cabral, O. Murillo, M. Isais, L. Chávez, E. Sánchez, P. de La Fuente, V. Guzmán, R. Ibarra y N. Ibáñez.

Club Toluca. (Captura de Pantalla / Twitter)

Toluca y Pachuca llegan al Estadio Nemesio Diez

Los Diablos Rojos del Toluca y los Tuzos del Pachuca arribaron al Estadio Nemesio Diez para preparar el primer encuentro de la gran final del torneo Apertura 2022.

