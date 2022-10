Avilés Hurtado causó mucha polémica por su acalorada celebración en el duelo donde el CF Pachuca derrotó y eliminó a Rayados de Monterrey, su exequipo, de la Liguilla.

En entrevista con Fox Sports, Avilés Hurtado rompió el silencio sobre todo lo que pasó en ese momento y todo lo que se ha desatado después.

El jugador del CF Pachuca aseguró que su intención jamás fue festejarle el gol a la afición de Rayados y que tanto los seguidores como los jugadores “malinterpretaron” su celebración.

“Se ha hecho un alboroto por algo que nunca pasó. Si bien pude anotar el penalti, pero en ningún momento se lo fui a celebrar a la afición”, dijo.

Avilés Hurtado (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

Avilés Hurtado revela lo que le dijo Rogelio Funes Mori

Avilés Hurtado reveló que algunos de sus excompañeros en Rayados de Monterrey le dijeron de todo, sobre todo Rogelio Funes Mori, que fue uno de los más enojados.

El colombiano señaló que el argentino le dijo que Rayados le “había dado de comer” y que “él no era así”, situación que le dejó sorprendido.

“Lo que sí me decía Funes (Mori) era que el club me había dado de comer, que eso no se hacía, que yo no era así y yo le trataba de explicar que no era con la afición, sino con mi esposa que estaba celebrando el gol”, agregó.

Avilés Hurtado reveló que no quería tirar el penalti

Sobre el polémico penal, Avilés Hurtado señaló que ni siquiera quería tirar el penalti con el que CF Pachuca eliminó a Rayados y que terminó marcando.

Señaló que fue Kevin Álvarez quien le dijo que lo cobrara, lo que terminó haciendo, pero señaló que nunca lo hizo con intención de una especie de revancha.

Al final, el CF Pachuca ganó el partido 1-0 en la casa de Rayados, en una eliminatoria que ya estaba definida desde la ida, donde ganó 5 goles a 2.

Es por eso que ahora los Tuzos se preparan para volver a jugar otra final de la Liga MX , tan sólo unos meses después de que perdiera el título ante el Atlas FC.

