La derrota del Club Tigres ante el Club Puebla caló hondo en el seno del cuadro norteño.

El juego ante La Franja, que tenía una racha de doce juegos sin ganar , parecía una gran oportunidad para los regios para meterse entre los primeros cuatro de la tabla, pero al final salieron derrotados y con dos expulsiones.

Estas tarjetas rojas mostradas a Luis Quiñones y a Florian Thauvin, han colmado la paciencia de Miguel Herrera, quien calificó los hechos como tontos y no descartó que pudieran llegar sanciones.

Sanciones en el Club Tigres

El Club Tigres cayó 2-1 ante el Club Puebla en juego desarrollado en el estadio Cuauhtémoc.

La derrota, pero sobre todo las dos expulsiones que sufrió el cuadro dirigido por Miguel Herrera, han hartado al técnico, quien calificó como tontas las acciones de sus jugadores Luis Quiñones y Florian Thauvin , y no descartó que haya sanciones de índole económico.

“Vamos a esperar la sanción que habrá sobre estos jugadores y seguramente la directiva tomará acciones por lo que sucedió. Nosotros lo hablaremos en la interna”, dijo el Piojo al término del juego.

Lo que sí no aguantó, fue en calificar de tontas las expulsiones que sufrieron sus jugadores, sobre todo la del francés Florian Thauvin. “Otorgamos expulsiones tontas, sobre todo una de ellas, la otra no fue, eso no se debe de repetir, hay que acabar con eso”.

El Club Tigres ha sufrido ocho expulsiones en lo que va del torneo.

Jornada 2: Sebastián Córdoba.

Jornada 5: Luis Quiñones.

Jornada 6: Jordy Caicedo y Juan Pablo Vigón.

Jornada 7: Jesús Angulo.

Jornada 8: Rafael de Souza.

Jornada 15: Luis Quiñones y Florian Thauvin.

Miguel Herrera discute con César Ramos (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Qué le queda al Club Tigres en el torneo?

Con la derrota ante el Club Puebla, el Club Tigres se quedó en el sitio quinto de la tabla general con 27 puntos, pero sólo con un juego por disputar, el cual será en contra del Atlético de San Luis.

Para quedar entre los cuatro primeros de la tabla de la Liga MX , los regios dependen de los resultados que consigan el CF Pachuca y el Club Santos Laguna.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok