A pesar de que el Club Pumas, al mando de Rafael Puente del Río, acumula cinco derrotas en sus últimos seis juegos , el director técnico asegura que no se irá de la institución.

El Club Pumas perdió 1-0 ante el Cruz Azul, provocando salir de la zona del repechaje y acumulando la sexta derrota en el torneo.

Pero ni así, el entrenador, Rafael Puente del Río, dará un paso al costado.

“Nosotros (su cuerpo técnico) somos muy conscientes de lo que representa estar al frente de esta institución. Estamos todo el tiempo trabajando para poner al servicio de los futbolistas todas las herramientas que consideramos necesarias”, dijo sin considerar renunciar.

De la misma forma, tampoco escarbar en los rumores que hablan de su inminente cese: “No nos desgastamos pensando en otras cosas, porque pensar en otras cosas te agobia, te paraliza y entonces muy probablemente dejas de hacer bien tu trabajo”.

Rafa Puente no pide más oportunidad

Rafael Puente, técnico del Club Pumas aseguró que no le ha pedido a la directiva que le dé mayor oportunidad, debido a los malos resultados que arrastra el equipo.

Después de la derrota 1-0 ante Cruz Azul, el ex actor indicó que no está en posición de pedirle nada a los altos mandos universitarios.

“Lo que nos toca es trabajar y demostrar que estamos lo suficientemente preparados para sacara al equipo de esta mala racha”, indicó.

Rafael Puente (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Sin rencor para el Tuca Ferretti

Rafa Puente trabajó hace menos de un año con Ricardo Ferretti, como auxiliar técnico en el FC Juárez.

De ahí nació su amistad.

Por eso no hay rencor con el actual técnico del Cruz Azul, que lo ha acercado a las puertas del despido.

“La derrota duele independientemente, no importa quién esté enfrente. A Ricardo lo saludé, lo saludé con mucho cariño, cuando terminó nuestro trabajo en Juárez no nos despedimos correctamente, y ahora le reiteré el agradecimiento por la oportunidad que me dio”.

El Club Pumas recibe el próximo fin de semana al CF Pachuca en el estadio Olímpico Universitario.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok