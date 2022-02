El promotor Santiago Arbide, presumió en sus redes sociales, su gran relación con la directiva del Club Pumas, ya que es tratado como si fuera parte del equipo, al dejarlo entrar a lugares exclusivos de la directiva.

¿Por qué a un promotor le dan ingreso al estadio al Estadio Olímpico Universitario como ‘Juan por su casa’; es parte de la directiva del conjunto auriazul.

Santiago Arbide, promotor de diferentes jugadores, y que maneja los destinos del portero de los Pumas, Alfredo Talavera, presumió en sus redes, su acceso a los palcos del Olímpico México 68, en el juego entre Pumas y Saprissa.

Alfredo Talavera (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Qué estaba haciendo Santiago Arbide en el Olímpico Universitario?

Santiago Arbide, director de la empresa promotora AmEro Sports , se comportó casi como el dueño del club, metiéndose hasta el estacionamiento exclusivo de los directivos, entrando por los accesos de la directiva y sentándose en los asientos de los socios.

¿Qué no entenderán los equipos, que estos comportamientos, son de mal gusto? ¿Qué no entienden que hay que mantener una sana distancia entre clubes y promotores? ¿Qué no se entiende que un equipo como Pumas debe mantener una buena imagen?

Se sabe que Alfredo Talavera, como capitán y líder de los Pumas, tiene mucha influencia en el equipo, en la misma directiva que le ha cumplido mucho de sus caprichos, pero todo tiene límites, todo tiene un hasta aquí.

¿Qué jugadores promociona Santiago Arbide?

La empresa AmEro Sports, donde Santiago Arbide es el director, se ufana de tener entre sus filas a jugadores como Orbelín Pineda, quien ahora juega en el Celta de Vigo , y Antonio Briseño del Club Chivas en el mercado nacional.

A nivel internacional, la promotora tiene los derechos de futbolistas como el ecuatoriano Gabriel Achilier, el portero Leonel Moreira y el volante Bernard Alfaro, ambos de Costa Rica.