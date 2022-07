Avanzan negociaciones de Club Pumas con Dani Alves; esta semana es decisiva pues el jugador tendría contrato hasta junio de 2023.

De acuerdo con reportes de Bruno Andrade, periodista brasileño, las negociaciones de Club Pumas por Dani Alves han prosperado.

No obstante, también hay interés por parte del equipo brasileño, Athletico Paranaense, pero no es nada concreta. Asimismo, Alves ya habría tenido e l visto bueno de Tite , el estratega de la Selección de Brasil.

En ese sentido, esta semana sería decisiva para que el jugador pueda definir su futuro y finalmente se de por terminado el tema que ha circulado varias semanas y ha causado ilusión en los fanáticos auriazules.

“Actualización sobre Dani Alves: recibió ‘un visto bueno’ de Tite en la selección brasileña y avanzó en la negociación con Pumas, en un contrato vigente hasta junio de 2023; también tiene una oferta del Athletico Paranaense, que aún no está del todo fuera de juego. la semana es decisiva”, escribió el periodista.

Atualização sobre Dani Alves: recebeu 'aval' de Tite na seleção brasileira e avançou na negociação com o Pumas, num contrato válido até junho de 2023; também tem oferta do Athletico Paranaense, que ainda não se vê totalmente fora da disputa. Semana é decisiva — Bruno Andrade (@brunoandrd) July 19, 2022

Dani Alves y las incógnitas sobre su futuro

Dani Alves ha despertado la ilusión de cientos de fanáticos auriazules con su llegada, pero también se hablaba de que tenúa ofertas de la MLS.

Además, su novia hizo que la posibilidad cada vez se viera más lejana al asegurar que ella no elegiría otro destino que no fuera Europa.

Andrés Lillini sobre la llegada de Dani Alves

Andrés Lillini, técnico de Club Pumas ya se promunció respecto a la llegada de Dani Alves y fue contundente al decir que no tenía información al respecto.

“Con respecto a lo que dices de Dani Alves, no tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca. No soy el hombre adecuado porque no tengo ninguna información”, aseguró en conferencia.

