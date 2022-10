El Club Pumas, con la derrota ante el FC Juárez del viernes pasado, firmó uno de sus peores torneos en los últimos años.

El cuadro universitario terminó la fase regular del Apertura 2022, en el antepenúltimo lugar, con apenas catorce puntos, producto de dos victorias, siete empates y ocho derrotas.

Y a pesar de eso, su técnico Andrés Lillini, quien recibió la mejor inversión del equipo de los más recientes años, no se hará un lado, afirma que tiene contrato firmado y lo cumplirá.

Todo esto ante los rumores de que Ricardo Ferretti es el principal candidato para tomar las riendas del equipo para el Clausura 2022.

Andrés Lillini (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Andrés Lillini no se quiere ir del Club Pumas

Andrés Lillini no piensa en marcharse de la dirección técnica del Club Pumas.

El equipo auriazul cerró el torneo con una derrota 3-1 ante el FC Juárez, pero ni eso le hizo al técnico argentino, tirar la toalla.

“Tengo un contrato firmado, y en todo caso la directiva decidirá qué hacer conmigo. No tengo la necesidad de irme del club, he dado lo mejor y sigo dispuesto a dar lo mejor de mí, pero… También no quiero entorpecer ningún proceso”, indicó en rueda de prensa.

Señaló que es un hombre terco: “Duro de convencer ante la derrota y creo que puedo salir adelante de esta”.

Sobre todas las críticas que se han dado en su contra, digo que no está en posición de contestarle a nadie: “Si se sienten bien y alimentan su ego de esa manera, bien por ellos. Si les hace feliz pegarle a Andrés Lillini , que sigan pegando”.

La sombra de Ricardo Ferretti

Pero a pesar de que Andrés Lillini se niega a hacerse a un lado, parece que ya está listo su sucesor.

La sombra del regreso de Ricardo Ferretti al Club Pumas crece día a día. Para nadie es un secreto la gran relación que hay entre el Tuca y Miguel Mejía Barón, vicepresidente del equipo universitario.

Ricardo Ferretti ya dirigió en dos ocasiones al Club Pumas, ganando el campeonato del Clausura 2009.

Por lo que podría decirse que es casi un hecho que Andrés Lillini, pese a no querer renunciar, saldrá del equipo y su lugar será tomado por el Tuca Ferretti.

