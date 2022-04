El Club Universidad Nacional de Andrés Lillini disputará la final de la Concachampions ante un equipo de la MLS.

El argentino Andrés Lillini y el Club Pumas eliminó a Cruz Azul y se instaló en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en la conferencia previa, el estratega lanzó un contundente mensaje.

“Más allá del color de la camisa del rival que nos toque en la final, nuestra meta es ganar el título porque es nuestro principal objetivo. Somos una raza diferente, lo más importante es lo que viene”, aseveró el timonel auriazul .

El estratega del Club Universidad considera que con este boleto a la final " volvimos a recuperar lo que era Pumas”.

“Es difícil de encontrar, es un orgullo inexplicable. Me hacen feliz a mí, al cuerpo técnico y a la gente de Pumas. La casta se saca y no renuncian ante la adversidad. ”, agregó Lillini para los medios de comunicación.

Andrés Lillini (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Andrés Lillini prefirió no hablar del arbitraje

Sobre el arbitraje, el gol invalidado y el penalti sobre el brasileño Diogo de Oliveira, el técnico argentino Andrés Lillini prefirió no tocar más el tema.

“Me dicen que es penal, no lo sé, no quiero entrar en detalles. Nosotros hace dos años que estamos luchando con estos temas así, entonces no los voy a tocar, pero tuvimos las ocasiones para ganar”, declaró un serio DT universitario con ese tema.

“Prefirió recalcar la intensidad de los Pumas en el Estadio Azteca: “Yo ayer dije que no iba a venir a encerrarme porque mis jugadores y la gente no me lo perdonaría y lo llevamos a cabo”, concluyó.

Club Pumas eliminó a Cruz Azul de la Concachampions (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿A quién enfrentará el Club Universidad en la final de Concacaf?

Ya instalados en la final de la Concachampions, el Club Pumas enfrentará a un equipo de la MLS y esta noche conocerá a su rival.

El Seattle Sounders visitará esta noche al New York City FC para definir al otro finalista en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El equipo de Seattle llega con una amplia ventaja de 3-1 y se perfila como el rival de los universitarios para definir al campeón de la zona.