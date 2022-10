Andrés Lillini y el Club Pumas han roto filas después de su fracaso en el torneo Apertura 2022 y el estratega argentino desconoce su futuro en la institución universitaria.

Este día, jugadores y cuerpo técnico se presentaron en las instalaciones de Cantera y han comenzado su periodo de vacaciones ya con miras hasta e l torneo Clausura 2023.

“Nadie me dijo nada. No, nada. Tengo contrato un año más. Pensaría que sí tengo una reunión con la directiva en esta semana, es lo que me dijeron”, declaró el estratega argentino.

Lillini comentó que le gustaría seguir al frente del equipo y ganar algo en el banquillo de los universitarios para el próximo año.

“Ganar, dejar algo es lo único que me interesa con Pumas. No necesitamos refuerzo, creo que lo hicimos muy bien”, agregó el timonel de los auriazules.

Andrés Lillini habló hoy afuera de cantera.

¿Debe seguir o dejar la dirección técnica de Pumas? pic.twitter.com/uAzmVLisft — JalbeRebel (@JalbeRebel12) October 3, 2022

Andrés Lillini no se ve en otro equipo

Tras la salida de Diego Cocca del Atlas FC, el nombre de Andrés Lillini ha rondado a los Zorros para llegar al banquillo rojinegro; sin embargo, no se ve en otro equipo que no sea el Club Pumas.

“Son rumores, agradezco, pero en estos momentos no es para pensar en eso, solo vine a armar pretemporada con cuerpo técnico. Con Pepe (Riestra) no hablo desde la semifinal que nos ganaron”, explicó Andrés Lillini.

Lillini llegó al Club Pumas para el torneo Guardianes 2020, días antes de que iniciara el torneo tras la salida del español Michel González.

Andrés Lillini (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Andrés Lillini no ve necesidad de reforzarse

Andrés Lillini comentó que para él Club Pumas no debe reforzarse para el próximo torneo.

“No, no creo. Creo que lo hicimos bien... La afición personalmente me ha tratado de maravilla, el tema de las redes sociales ya es otro”, declaró el argentino sobre el tema de fortalecer al equipo para la siguiente campaña.

