Dani Alves estaría involucrado en una nueva polémica con el Club Pumas, pues se dio a conocer la razón por la que no jugó la última jornada del Apertura 2022 con el equipo.

El Club Pumas no contó con Dani Alves para el duelo en contra del FC Juárez debido a que el patrocinador que se encarga del pago del futbolista brasileño, habría preferido ahorrarse el gasto al saber que los universitarios ya estaban eliminados.

Según informa Héctor Huerta, la escuadra de Andrés Lillini no tuvo al ex futbolista del FC Barcelona no por una lesión, sino por que no los responsables de su sueldo no le quisieron pagar lo acordado.

“Aparentemente le pagaba el patrocinador por partido y ahora no quisieron gastar . Hay cosas ahí del contrato que, sería bueno que sacaran algún día” comentó Huerta.

Cabe resaltar que los universitarios mencionaron en la semana previa al encuentro que Alves se había lesionado, sin embargo, el mediocampista brasileño de 39 años de edad desmintió lo dicho y Pumas reculó tras ello.

Dani Alves (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Dani Alves: ¿Se acerca el fin de su relación con el Club Pumas?

El Apertura 2022 fue un completo desastre para el Club Pumas, y ello ocasionaría que Dani Alves este cerca de terminar su relación con el equipo para la próxima temporada.

Alves perdió más de lo que ganó en su primera campaña como futbolista de la Liga MX, como la oportunidad de jugar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Brasil.

Además, fue objeto de críticas por su rendimiento dentro del terreno de juego y levantó sospechas del por qué se mantuvo como titular con Andrés Lillini desde su llegada al equipo.

El mercado de invierno podría traer una nueva etapa en la carrera del ex futbolista del FC Barcelona, quien buscaría acomodo en un club y una liga que lo haga ver mejor.

Dani Alves con los Pumas (Adrian Macias / Mexsport)

Club Pumas: Resultados en el Apertura 2022

Posición: 16°

Puntos: 14

Partidos ganados: 2

Partidos empatados: 8

Partidos perdidos: 7

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok