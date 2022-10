Carlos Poblete, director deportivo de Club Puebla, asegura que dejar salir al técnico Nicolás Larcamón sería un error.

El técnico argentino logró que Club Puebla dispute su tercera liguilla, por lo que Carlos Poblete ve un error si dejan salir a Nicolás Larcamón.

“Sería un error dejar salir a Nicolás Larcamón antes de tiempo”, declaró Poblete a Reacción En Cadena.

El director deportivo de la Franja sostuvo una entrevista en el programa Reacción En Cadena donde reconoció que están seguros que Nicolás Larcamón se ha ganado la oportunidad de recibir la confianza en clubes de mayor envergadura.

“Nicolás se ha ganado una oportunidad de emigrar en el momento que le corresponda a un equipo con mayor potencial económico porque lo que ha hecho ha sido maravilloso”, explicó Poblete.

Carlos sabe que Larcamón ha respondido cuando el club ha tenido que solucionar la cuestión económica.

“Entendió la necesidad del club, le hemos desprendido figuras en su momento y él ha sabido hacer un equipo competitivo”, detalló.

Poblete señaló que hay ciertas cláusulas en el contrato de Nicolás Larcamón, a él le toca la cuestión deportiva, pero contó que la relación entre el club y el técnico es positiva.

“El contacto con Nicolás es muy cercano y sé que como directiva tenemos que hacer extensivo este contrato hasta que se termine”, explicó a los conductores de REC.

Por esta razón Poblete confía que no existan dificultades por parte de la institución si Nicolás quiere salir en determinado momento.

“Es la oportunidad de crecer, pese al romanticismo, pero en algún momento cazando este contrato si tiene la necesidad de crecer en lo deportivo, nosotros no le cerramos las puertas”, afirmó el director deportivo.

Nicolás Larcamón cumplió con el Club Puebla

Nicolás Larcamón llegó a Club Puebla en el Clausura 2021, d urante los cuatro torneos donde ha dirigido al club ha logrado que el equipo sea protagonista del Apertura 2022.

Larcamón con refuerzos ha hecho que el Club Puebla sea un rival complicado, aunque también con jóvenes de las fuerzas básicas y eso lo destaca Carlos Poblete.

“Siempre he dicho que para tener identidad es necesario las fuerzas básicas. Me da gusto que Nicolás no tenga miedo de utilizar a la gente que viene empujando mucho”, afirmó Poblete a Reacción En Cadena.

Aunque sabe que con eso no basta, la necesidad en la Franja es el título.

“Somos el equipo que ahora tiene la racha más larga de no tener un campeonato”, dijo el directivo.

Carlos Poblete prefiere ver a Club Puebla en el ‘viejo’ Repechaje

La pandemia por Covid-19 generó que la Liguilla sufriera unos cambios, específicamente regresó la etapa de repechaje.

En los últimos torneos 12 equipos tienen la oportunidad de llegar a la etapa final con miras a ganar el título, cuatro entran a reclasificación y ocho al repechaje, desde la perspectiva de Carlos Poblete, director deportivo de Puebla, esto debería cambiar.

“Se tomó la decisión en pandemia, para una taquilla más, pero en lo deportivo comparto que lo mejor sería que volviéramos al formato normal en el que clasifican del uno al ocho”, sentenció en Reacción en Cadena.

