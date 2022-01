El Club Deportivo Guadalajara vuelve a sufrir por la ausencia de opciones de experiencia de cara a su juego ante el Querétaro Futbol Club de la Jornada 3 del Clausura 2022 .

El técnico del Club Deportivo Guadalajara, Marcelo Michel Leaño, no podrá contar ni con el lateral derecho Jesús Sánchez, no con el mediocampista Jesús Molina, por diferentes problemas físicos.

En el caso del ‘Chapo’ Sánchez, se trata de un elemento que había logrado regresar a la titularidad en la lateral derecha para este torneo, después de haber sido relegado el anterior.

“Jesús Sánchez tuvo molestias estomacales y por ello no pudo entrenar al parejo del grupo, por lo cual se mantendrá bajo observación”, Chivas

Jesus Molina (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

Jesús Sánchez comenzó el partido de la Fecha 1 ante Mazatlán y participó los 90 minutos del mismo, mientras que para la Jornada 2, ante Pachuca, salió de cambio después del primer tiempo.

De por sí el plantel del Guadalajara no es tan numeroso y aunque Molina no ha tenido participación en lo que va del Clausura 2022 , tener ausencias de este tipo son lujos que no se puede dar Michel Leaño.

“Jesús Molina presenta molestias por fasciopatía plantar, por lo cual se encuentra en tratamiento; la disponibilidad del jugador está sujeta a la evolución del proceso”

Jesús Sánchez (Edgar Quintana / Mexsport)

Michel Leaño ya tiene sustituto de Jesús Sánchez

Tal y como ocurrió en el pasado Apertura 2021, Carlos Cisneros será el elemento que cubra la ausencia de Jesús “Chapo” Sánchez en la lateral derecha.

De hecho, fue en la pretemporada para el presente torneo, que Sánchez volvió a ganarse la titularidad, luego de que Cisneros le había quitado el puesto con todo y que no es un defensor nominal.

El semestre anterior, Carlos Cisneros participó en 16 encuentros , ocho de ellos como titular, que fue cuando se ganó la confianza del entrenador rojiblanco.

Club Chivas (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

Club Deportivo Guadalajara: Por su segundo triunfo de local

Ante Querátaro FC , las Chivas buscarán su segundo triunfo del torneo, el segundo también como local, con lo que podrán recuperar el paso después del tropezón en Pachuca.

En su primer partido del Clausura 2022 en el estadio Akron, el Rebaño Sagrado venció al Mazatlán por 3-0 , con lo que tuvo un inicio prometedor.

Sin embargo, cayó 2-1 en su visita al Hidalgo con lo volvió a la incertidumbre; ahora, vuelve a casa con la misión de regresar a la senda del triunfo.