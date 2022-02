Perdón si soy desconfiado, pero la palabra humildad junto al nombre de José Juan Macías no hace juego.



Ahora, afirma: “vengo a ser feliz” ¿pues no se fue a eso a Europa? 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️



Yo ya no entiendo nada. pic.twitter.com/31JC5jJR9B