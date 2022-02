Michel Vázquez ex jugador de Club Chivas tundió a José Juan Macías: “Jugador inflado”, dijo luego de su desempeño en el partido ante Club Puebla.

El ex jugador de Club Chivas y actual de Chapulineros de Oaxaca, arremetió contra José Juan Macías pues aseguró en su Instagram, que había entrado a caminar al partido y que dinero ya tenía.

“¡Qué poca madre, jugador inflado! Dinero ya tienes, ¿para qué quieres más? ¿Cuántos goles llevas en Chivas? ¿5? ¿10? Wow, ídolo, dirás que jugaste en Europa, fuiste de vacaciones, papá”, escribió en una hstoria de Instagram.

Cabe recordar, que Michel Vázquez inició su carrera en las fuerzas básicas de Club Chivas y fue goleador de las categorías: Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Asimismo, debutó en el máximo circuito con los de Guadalajara en 2010 y jugó la Copa Libertadores en ese mismo año.

José Juan Macías (Edgar Quintana/Mexsport)

José Juan Macías en el Getafe

José Juan Macías tuvo un desafortunado paso por el Getafe, pues entre lesiones y poca actividad terminó por aceptar su destino y regresar a Club Chivas.

Sin embargo, no ha sido sencillo pues la afición no lo ha recibido de la mejor manera y Club Chivas no ha tenido el paso esperado.

Este sábado, cuando enfrentaron a Club Puebla tuvieron la ventaja en el primer tiempo pero la perdieron y la Franja les dio la vuelta por lo que tuvieron que asumir otra derrota.

JJ Macías (Mexsport)

José Juan Macías quiere convertirse en el goleador de Club Chivas

José Juan Macías lució ilusionado tras su regreso a Club Chivas y aseguró que quiere convertirse en el oleador del equipo por lo que pidió apoyo y paciencia a la afición.

“A la afición es un mensaje de confianza, que crean en lo que estamos haciendo, hay muchos cambios. Yo voy a aportar lo mejor de mí. Quiero luchar por ello . Está muy lejos ese tema. Uno cuando sale de la cantera se fija esas metas. Es un sueño que quiero cumplir”, dijo en conferencia de prensa.